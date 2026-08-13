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Tiranga Yatra: 354 फीट के तिरंगे ने खींचा सबका ध्यान, कवर्धा में लिखी एकता की कहानी, दिखा देशभक्ति का जज्बा

Tiranga Yatra : 354 फीट लंबे तिरंगे के साथ निकली यात्रा ने सबका ध्यान खींचा। युवाओं से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक ने कदमताल कर एकता, भाईचारे और देशभक्ति का संदेश दिया।
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कवर्धा

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Love Sonkar

Aug 13, 2026

Tiranga Yatra in Kawardha

कवर्धा में 354 फीट तिरंगा यात्रा (Photo Patrika)

Tiranga Yatra in Kawardha: स्वतंत्रता दिवस से दो दिन पहले कवर्धा की सड़कों पर रविवार को राष्ट्रभक्ति और सामाजिक एकता की ऐसी तस्वीर देखने को मिली, जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। शहर में निकली 354 फीट लंबे तिरंगे की यात्रा में युवाओं से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। विशाल तिरंगे का एक छोर जहां युवाओं के हाथों में नजर आया, वहीं उसके साथ कदमताल करते बुजुर्ग भी देशभक्ति के रंग में रंगे दिखाई दिए। सड़क पर जब विशाल तिरंगा आगे बढ़ा तो माहौल पूरी तरह देशभक्तिमय हो गया। जगह-जगह लोगों ने इस यात्रा को देखने के लिए रुककर राष्ट्रध्वज का सम्मान किया। तिरंगे के साथ चलते लोगों में उत्साह और गर्व का भाव साफ दिखाई दे रहा था।

354 फीट लंबे तिरंगे ने खींचा ध्यान

कवर्धा की सड़कों पर निकला 354 फीट लंबा तिरंगा इस आयोजन का मुख्य आकर्षण रहा। विशाल आकार के राष्ट्रध्वज को बड़ी संख्या में लोगों ने थाम रखा था। तिरंगे के साथ चल रहे युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। इस दौरान सड़क के दोनों ओर मौजूद लोगों ने भी देशभक्ति के इस दृश्य को अपने मोबाइल कैमरों में कैद किया। विशाल तिरंगा जैसे-जैसे आगे बढ़ा, उसके साथ लोगों की भीड़ और उत्साह भी नजर आया।

युवाओं के साथ वरिष्ठ नागरिकों ने भी बढ़ाया कदम

इस आयोजन की सबसे खास बात अलग-अलग उम्र के लोगों की भागीदारी रही। तिरंगे को संभालने और यात्रा में शामिल होने के लिए युवा बड़ी संख्या में पहुंचे। वहीं वरिष्ठ नागरिक भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने युवाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर देशभक्ति का संदेश दिया। युवाओं और बुजुर्गों की एक साथ मौजूदगी ने आयोजन को एक अलग ही स्वरूप दे दिया। यह तस्वीर संदेश दे रही थी कि राष्ट्रभक्ति किसी एक उम्र या वर्ग तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग को एक साथ जोड़ती है।

सड़कों पर दिखी देशभक्ति की लहर

स्वतंत्रता दिवस से पहले निकाली गई इस तिरंगा यात्रा के दौरान कवर्धा की सड़कों पर देशभक्ति की लहर दिखाई दी। विशाल तिरंगे के साथ आगे बढ़ते लोगों ने स्वतंत्रता दिवस के उत्साह को और बढ़ा दिया। आयोजन में शामिल लोगों के लिए 354 फीट लंबा तिरंगा केवल एक विशाल राष्ट्रध्वज नहीं था, बल्कि एकता, भाईचारे और राष्ट्र के प्रति सम्मान का प्रतीक भी बना।

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Updated on:

13 Aug 2026 06:45 pm

Published on:

13 Aug 2026 06:43 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / Tiranga Yatra: 354 फीट के तिरंगे ने खींचा सबका ध्यान, कवर्धा में लिखी एकता की कहानी, दिखा देशभक्ति का जज्बा

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