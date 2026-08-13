Tiranga Yatra: 354 फीट के तिरंगे ने खींचा सबका ध्यान, कवर्धा में लिखी एकता की कहानी, दिखा देशभक्ति का जज्बा

Tiranga Yatra in Kawardha: स्वतंत्रता दिवस से दो दिन पहले कवर्धा की सड़कों पर रविवार को राष्ट्रभक्ति और सामाजिक एकता की ऐसी तस्वीर देखने को मिली, जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। शहर में निकली 354 फीट लंबे तिरंगे की यात्रा में युवाओं से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। विशाल तिरंगे का एक छोर जहां युवाओं के हाथों में नजर आया, वहीं उसके साथ कदमताल करते बुजुर्ग भी देशभक्ति के रंग में रंगे दिखाई दिए। सड़क पर जब विशाल तिरंगा आगे बढ़ा तो माहौल पूरी तरह देशभक्तिमय हो गया। जगह-जगह लोगों ने इस यात्रा को देखने के लिए रुककर राष्ट्रध्वज का सम्मान किया। तिरंगे के साथ चलते लोगों में उत्साह और गर्व का भाव साफ दिखाई दे रहा था।