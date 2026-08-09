मध्यरात्रि घर में घुसकर मारपीट का आरोप, BJP की महिला नेता विजयलक्ष्मी तिवारी समेत 3 पर FIR

पुलिस को दिए आवेदन में रवि कुमार शुक्ला ने बताया कि 5 अगस्त की रात करीब 10 बजे उनके बड़े भाई के ससुराल पक्ष से जुड़ी विजयलक्ष्मी तिवारी, उनके पुत्र वासु तिवारी और दामाद विक्की दुबे घर पहुंचे। शिकायत के अनुसार बातचीत के दौरान गाली देने की बात को लेकर विवाद बढ़ गया और आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उसके 70 वर्षीय सेवानिवृत्त पिता के साथ भी मारपीट की गई। उन्हें घर से घसीटकर गली में गिराने और वहां पीटने का आरोप लगाया गया है। आवेदन में पिता के पूर्व से लकवे से पीडि़त होने और गले का ऑपरेशन होने का भी उल्लेख किया गया है।