kawardha News: छह दिन से लापता महिला का शव जंगल में मिला, पेड़ से लटकी मिली साड़ी, जांच में जुटी पुलिस

पुलिस के अनुसार ग्राम चौरा निवासी झंगल बैगा ने 1 अगस्त 2026 को थाना भोरमदेव पहुंचकर अपनी पत्नी चैती बाई बैगा (28 वर्ष) की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि चैती बाई 26 जुलाई की सुबह करीब 7 बजे बिना किसी को बताए घर से निकल गई थी। काफी तलाश के बाद भी जब उसका कोई पता नहीं चला तो पुलिस को सूचना दी गई। गुमशुदगी दर्ज होने के बाद पुलिस ने तत्काल महिला की तलाश शुरू की। परिजनों और ग्रामीणों को भी आसपास के जंगल और अन्य संभावित स्थानों पर खोजबीन करने के लिए कहा गया।