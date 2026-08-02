2 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कवर्धा

kawardha News: छह दिन से लापता महिला का शव जंगल में मिला, पेड़ से लटकी मिली साड़ी, जांच में जुटी पुलिस

kawardha News: कवर्धा के भोरमदेव थाना क्षेत्र में छह दिन से लापता 28 वर्षीय महिला का शव जंगल में मिला। पेड़ से साड़ी बंधी मिली है।
2 min read
Google source verification

कवर्धा

image

Love Sonkar

Aug 02, 2026

kawardha News

गुमशुदा महिला का शव जंगल में मिला (Photo Patrika)

kawardha Crime News: कबीरधाम जिले के भोरमदेव थाना क्षेत्र में लापता महिला का शव जंगल में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। महिला छह दिन पहले घर से बिना बताए निकली थी और इसके बाद से उसका कोई पता नहीं चल रहा था। शनिवार को परिजनों और ग्रामीणों की तलाश के दौरान घर से करीब 200 मीटर दूर जंगल में उसका शव मिलने के बाद पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है।

26 जुलाई से थी लापता

पुलिस के अनुसार ग्राम चौरा निवासी झंगल बैगा ने 1 अगस्त 2026 को थाना भोरमदेव पहुंचकर अपनी पत्नी चैती बाई बैगा (28 वर्ष) की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि चैती बाई 26 जुलाई की सुबह करीब 7 बजे बिना किसी को बताए घर से निकल गई थी। काफी तलाश के बाद भी जब उसका कोई पता नहीं चला तो पुलिस को सूचना दी गई। गुमशुदगी दर्ज होने के बाद पुलिस ने तत्काल महिला की तलाश शुरू की। परिजनों और ग्रामीणों को भी आसपास के जंगल और अन्य संभावित स्थानों पर खोजबीन करने के लिए कहा गया।

जंगल में मिला शव

तलाश के दौरान परिजनों और ग्रामीणों को महिला के घर से करीब 200 मीटर दूर `जंगल-झाड़ी में स्थित एक सेन्हा पेड़ के पास संदिग्ध स्थिति दिखाई दी। पेड़ की डंगाल पर मृतका की साड़ी का एक सिरा बंधा हुआ मिला। इसके बाद आसपास तलाश करने पर महिला का शव बरामद हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही भोरमदेव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को सुरक्षा घेरे में लेकर जांच शुरू की।

फोरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य

घटना की गंभीरता को देखते हुए रेंसिक विशेषज्ञों की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। टीम ने घटनास्थल से विभिन्न भौतिक साक्ष्य जुटाए और मौके का बारीकी से निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा।

हत्या या आत्महत्या, हर पहलू पर जांच

पुलिस फिलहाल यह स्पष्ट नहीं कर रही है कि मामला आत्महत्या का है या हत्या का। अधिकारियों का कहना है कि सभी संभावित पहलुओं पर जांच की जा रही है। घटनास्थल से मिले साक्ष्यों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस ने लोगों से मांगी सहयोग की अपील

भोरमदेव थाना पुलिस ने क्षेत्र के लोगों से अपील की है कि यदि किसी ने महिला को 26 जुलाई के बाद कहीं देखा हो या घटना से जुड़ी कोई जानकारी हो तो तत्काल पुलिस को सूचित करें। इससे जांच में मदद मिलेगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट व फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

02 Aug 2026 01:42 pm

Published on:

02 Aug 2026 01:40 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / kawardha News: छह दिन से लापता महिला का शव जंगल में मिला, पेड़ से लटकी मिली साड़ी, जांच में जुटी पुलिस

बड़ी खबरें

View All

कवर्धा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

कवर्धा में बिजली के मुद्दे पर कांग्रेस का बड़ा आंदोलन, घर-घर अभियान से सीएम निवास घेराव तक ऐलान

Smart Meter Controversy
कवर्धा

Kawardha Education Risk: शिक्षा का रास्ता बना जानलेवा, उफनते नाले को पार कर स्कूल पहुंचने को मजबूर मासूम

Kawardha Education Risk
कवर्धा

मलेरिया से सहमा छत्तीसगढ़! कवर्धा-कांकेर में मौतें, 50 नए संक्रमित, बस्तर सबसे ज्यादा प्रभावित

Malaria Outbreak
कवर्धा

Bus Fare Hike: छत्तीसगढ़ में बस किराया बढ़ाने की मांग, सरकार को 31 जुलाई तक अल्टीमेटम

Bus Fare Hike
कवर्धा

RTE Admission 2026: कवर्धा के निजी स्कूलों में मुफ्त प्रवेश का आखिरी मौका, 5 अगस्त तक करें आवेदन

RTE Admission
कवर्धा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.