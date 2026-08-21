BREAKING: मूसलाधार बारिश से कवर्धा में टूटा बांध, सैकड़ों एकड़ फसल पर संकट

बांध फूटने से बड़ी मात्रा में पानी की बर्बादी हुई है। वहीं आसपास के खेतों में पानी भरने से सैकड़ों एकड़ फसल प्रभावित होने की आशंका है। इससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान होने की चिंता बढ़ गई है। बांध के टूटने के बाद मौके का एक अलग ही नजारा देखने को मिला। ग्रामीण जाल लेकर बांध से निकल रहे पानी में मछलियां पकड़ते नजर आए। इधर ग्रमीणों का कहना है कि लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ है। अगर समय से पहले मरम्मत होती तो यह बांध नहीं टूटता।