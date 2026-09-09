BJP Leader Died in Road Accident: भाजपा मंडल उपाध्यक्ष को ट्रक ने कुचला, हुई मौत, अंबिकापुर-बनारस स्टेट हाइवे पर हादसा

विश्रामपुर। अंबिकापुर-बनारस हाइवे पर बुधवार की दोपहर सूरजपुर जिले के लटोरी चौकी अंतर्गत ग्राम पंचायत गंगापुर में हुए दर्दनाक सडक़ हादसे में भाजपा लटोरी मंडल उपाध्यक्ष 45 वर्षीय नरेश चौधरी पिता मनबोध चौधरी की मौके पर ही मौत (BJP leader Death in Road accident) हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल निर्मित हो गया। दुर्घटना को अंजाम देने वाला अज्ञात ट्रक चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पीएम के लिए अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसकी खोजबीन शुरु कर दी है। सडक़ दुर्घटना में भाजपा नेता की मौत से परिजनों में जहां मातम पसरा हुआ है, वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं में भी शोक की लहर है।