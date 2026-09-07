Railway Tatkal Ticket: बैकुंठपुर पीआरएस से बनारस-जौनपुर तक फैला था तत्काल टिकट दलाली का नेटवर्क, अब तक 8 गिरफ्तार

बिश्रामपुर। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर मिले संदिग्ध आरक्षित टिकट (Reserve ticket) की जांच में आरपीएफ ने तत्काल टिकटों की अवैध दलाली के एक नेटवर्क का खुलासा किया है। जांच में बैकुंठपुर सिटी पीआरएस के बुकिंग क्लर्क सहित टिकट दलाल, बस चालक और अन्य सहयोगियों की संलिप्तता सामने आई थी। इसके बाद आरपीएफ पोस्ट अंबिकापुर में 16 अगस्त 2026 को रेल अधिनियम की धारा 143 के तहत मामला दर्ज कर 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मामले में अब तक 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें एक महिला भी शामिल है।