Surajpur Hemp Smuggling: बोलेरो छिपाकर बाइक से भागने लगा युवक, पुलिस ने पीछा कर पकड़ा, तलाशी में मिला 44 लाख का गांजा

सूरजपुर। पुलिस द्वारा नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच 19 अगस्त की रात सूरजपुर जिले के प्रेमनगर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि बोलेरो वाहन में गांजा (Huge Hemp Seized) भरकर कोरिया जिला ले जाया जा रहा है। सूचना मिलते ही उन्होंने प्वाइंट लगाकर घेराबंदी की। पुलिस ने जब बोलेरो को रोकने का प्रयास किया तो उसमें बैठा तस्कर तेजी से वाहन भगा ले गया। पुलिस ने जब उसका पीछा किया तो वह बाइक पर बैठकर भागता मिला। पुलिस ने उसे पकडक़र पूछताछ की तो बताया कि उसने बोलेरो हॉस्पिटल कैंपस में छिपा दी है। बोलेरो में गांजा भरा हुआ है। फिर पुलिस उसे लेकर बोलेरो के पास पहुंची। जांच में बोलेरों में 88 किलो 430 ग्राम गांजा मिला। इसकी कीमत 44 लाख रुपए बताई जा रही है।