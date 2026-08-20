Ambikapur में फिर पकड़ी गई महुआ दारू की फैक्टरी, 135 लीटर शराब और 4700 किलो लाहन के साथ महिला गिरफ्तार

अंबिकापुर। आबकारी विभाग द्वारा लगातार अवैध शराब, नशीले इंजेक्शन सहित अन्य नशे के कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में जिला स्तरीय उडऩदस्ता टीम ने अंबिकापुर से लगे ग्राम खैरबार में अवैध रूप से संचालित महुआ शराब की फैक्टरी (Mahua Liquor factory) का भंडाफोड़ किया है। यहां एक महिला भारी मात्रा में महुआ शराब बनाते पकड़ी गई। टीम ने फैक्टरी से 135 लीटर महुआ दारू तथा 4 हजार 700 किलोग्राम महुआ लाहन जब्त किया है। जब्त कुल सामान की कीमत 2 लाख 48 हजार 500 रुपए बताई जा रही है। टीम ने मौके से सैंपल लेने के बाद मौके पर ही शराब की 6 भट्ठियां तोड़ दी तथा महुआ लाहन को नष्ट कर दिया।