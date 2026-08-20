Elephant Killed Farmer in Surajpur: खाद लेकर बाइक से लौट रहे किसान को हाथी ने मार डाला, ग्रामीणों ने सडक़ पर शव रखकर किया चक्काजाम

अंबिकापुर। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम सिंगरा में बुधवार की शाम हाथी के हमले (Elephant killed villagers) में एक किसान की मौत हो गई। किसान अपने एक साथी के साथ खाद लेकर बाइक से घर लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में हाथी ने दोनों पर हमला कर दिया। साथी तो किसी तरह भाग निकला, लेकिन हाथी ने किसान को मार डाला। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को कब्जे में लेकर पोड़ी मोड़ चौक सडक़ पर गुरुवार की सुबह रखा और चक्काजाम कर दिया। ग्रामीणों ने वन विभाग पर हाथियों के विचरण से संबंधित जानकारी नहीं देने का आरोप लगाया है। उन्होंने हाथियों से जान, माल की सुरक्षा के स्थायी समाधान की मांग की है। वहीं मृतक के परिवार को 20 लाख मुआवजा व एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की है। घटना के बाद से गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है।