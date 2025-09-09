Elephants killed woman: रात में घर ढहा रहा था 11 हाथियों का दल, भागते समय महिला को हाथी ने कुचला, पति की बची जान

अंबिकापुर. सरगुजा संभाग में गज आतंक जारी है। इनसे सबसे ज्यादा प्रभावित मैनपाट व सीतापुर क्षेत्र है। यहां हाथियों का दल पिछले कई महीनों से डटा है। इसी बीच 4 सितंबर की रात सीतापुर थाना क्षेत्र में हाथी के हमले में एक महिला की जान चली गई। रात में पति के साथ सोने के दौरान 11 हाथियों का दल घर ढहाने लगा। आवाज सुनकर दोनों भागने लगे। इसी दौरान महिला एक हाथी की चपेट (Elephants killed woman) में आ गई थी। गंभीर रूप से घायल महिला को सीतापुर अस्पताल से रेफर करने पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां इलाज के दौरान सोमवार की शाम उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही हाथियों ने घर को क्षतिग्रस्त कर दिया था। इसके बाद टूटे घर में ही बुजुर्ग दंपती रह रहे थे।