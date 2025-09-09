Murder case solved: भाभी ने ही दुपट्टे से गला घोंटकर की थी ननद की हत्या, दिनदहाड़े नवविवाहिता की हत्या की गुत्थी सुलझी

बैकुंठपुर. अंबिकापुर-मनेंद्रगढ़ एनएच-43 किनारे स्थित ग्राम डामरपारा में 1 सितंबर की दिनदहाड़े नवविवाहिता की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा (Murder case solved) ली है। इस मामले में पुलिस ने मृतका की भाभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। नवविवाहिता की हत्या सास की सेवा करने को लेकर उपजे विवाद में की गई। नवविवाहिता अपने मायके में सो रही थी, इसी दौरान आरोपी भाभी ने दुपट्टे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी।
1 सितंबर को पार्वती साहू (19) निवासी डामरपारा बैकुंठपुर की घर में संदिग्ध परिस्थितियों में शव बरामद हुआ था। मामले में मृतका केपति अनुज साहू ने बैकुंठपुर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। घटना (Murder case solved) संदेहास्पद परिस्थितियों होने के कारण धारा 194 बीएनएसएस के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया।
मामले (Murder case solved) में विशेष टीम गठित कर घटना स्थल का निरीक्षण, आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। परिजनों एवं गवाहों के बयान तथा पीएम रिपोर्ट के आधार पर यह तथ्य सामने आया कि मृतका के परिवार में संपत्ति एवं बुजुर्ग सास की सेवा करने को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था।
पुलिस की जांच (Murder case solved) में ये बात सामने आई कि मृतका पार्वती सूरज लाल साहू की संतान थी। जिनकी दो पत्नी थीं। पहली पत्नी सुखमन साहू नि:संतान थी, जबकि दूसरी पत्नी नरबदिया साहू से पार्वती एवं उसका भाई रोहित जन्म हुआ। विवाह के बाद मृतका अपने पति अनुज साहू निवासी भगवानपुर प्रेमनगर जिला सूरजपुर के साथ-साथ बैकुंठपुर में भी निवास करती थी। मृतका एवं उसके परिजन दिवंगत पिता की देखरेख संबंधी विवाद में उलझे थे।
मृतका (Murder case solved) के पिता सूरज लाल साहू ने अपने भतीजे चन्द्र प्रकाश साहू एवं उसकी पत्नी अनिता साहू को भी अपने साथ रखकर सेवा के एवज में 2 एकड़ जमीन दी थी। किंतु सूरज लाल के निधन के बाद परिजनों एवं आरोपियों के बीच सेवा संबंधी विवाद और गहराता गया।
सास बड़ी सुखमन साहू अपने भरण-पोषण एवं सेवा के लिए मृतिका पार्वती एवं उसके परिवार पर अधिक विश्वास करती थी। इससे चन्द्रप्रकाश एवं उसकी पत्नी अनिता बैर रखते थे। परिवार में लगातार तनाव एवं विवाद जैसी स्थिति निर्मित थी।
घटना तिथि 1 सितंबर को दोपहर लगभग 2.30 से 3 बजे के बीच मृतका पार्वती अपने कमरे में बेड पर आराम कर रही थी। उसी समय आरोपी अनिता साहू (36) निवासी तलवापारा बैकुंठपुर ने दुपट्टा से गला घोंटकर हत्या (Murder case solved) कर दी। विवेचना में अपराध की पुष्टि होने पर धारा 103(1), 332(ए) भारतीय न्याय संहिता तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच की गई।
मामले में आरोपी को सोमवार को गिरफ्तार कर न्यायालय प्रस्तुत कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेज दिया गया है। कार्रवाई में थाना प्रभारी विपिन लकड़ा, निरीक्षक शीतल सिदार, एसआई जयालक्ष्मी, दीपक पाण्डेय, किरण पैकरा व पूर्णिमा सिदार शामिल रहे।