Murder case solved: भाभी ने ही दुपट्टे से गला घोंटकर की थी ननद की हत्या, दिनदहाड़े नवविवाहिता की हत्या की गुत्थी सुलझी

पुलिस की जांच (Murder case solved) में ये बात सामने आई कि मृतका पार्वती सूरज लाल साहू की संतान थी। जिनकी दो पत्नी थीं। पहली पत्नी सुखमन साहू नि:संतान थी, जबकि दूसरी पत्नी नरबदिया साहू से पार्वती एवं उसका भाई रोहित जन्म हुआ। विवाह के बाद मृतका अपने पति अनुज साहू निवासी भगवानपुर प्रेमनगर जिला सूरजपुर के साथ-साथ बैकुंठपुर में भी निवास करती थी। मृतका एवं उसके परिजन दिवंगत पिता की देखरेख संबंधी विवाद में उलझे थे।