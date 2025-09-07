Car crushed child: गणेश प्रतिमा विसर्जन रैली में श्रद्धालुओं को तेज रफ्तार कार ने रौंदा, 6 साल के मासूम की मौत, 4 बच्चे समेत 8 घायल

सीतापुर। सीतापुर के आमाटोली में शाम करीब 5 बजे गणेश प्रतिमा का विर्सजन करने लोग नाचते-गाते जा रहे थे। इसी बीच तेज रफ्तार एसयूवी वाहन के चालक ने श्रद्धालुओं को रौंद (Car crushed child) डाला। हादसे में सिर में गंभीर चोट लगने से 6 वर्षीय बालक की अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए। इनमें 1 से 5 वर्ष के 4 बच्चे, 2 युवती, एक महिला व एक युवक शामिल हैं। घायलों को सीतापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। उनका इलाज जारी है।
सीतापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम आमाटोली में रविवार की शाम करीब 5 गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान रैली निकाली गई थी। रैली में महिला-पुरुष, युवक-युवतियां व बच्चे नाचते गाते जा रहे थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार एसयूवी कार घुस गया और भीड़ को रौंदते (Car crushed child) हुए आगे निकल गया। इससे वहां अफरा-तफरी मच गई।
हादसे में ग्राम आमाटोली निवासी संध्या 22 वर्ष, सुरजमनी 24 वर्ष, अनाया 1 वर्ष, रितेश 6 वर्ष, अनिता 45 वर्ष, दिव्यांशी 5 वर्ष, आसना 2 वर्ष, कल्पना 5 वर्ष, कांता 40 वर्ष घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीतापुर लाया गया।
हादसे में सिर में गंभीर चोट लगने से घायल 6 वर्षीय रितेश को नाजुक हालत में मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर के लिए रेफर कर दिया गया। वहां ले जाते समय रास्ते मे ही उसनेे दम (Car crushed child) तोड़ दिया।
इस घटना के बाद गांव में शोक का माहौल निर्मित हो गया है। वही मासूम रितेश की मौत के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। ग्रामीणों का कहना है कि घटना (Car crushed child) के दौरान चालक शराब के नशे में था।
गणेश प्रतिमा विसर्जन में श्रद्धालुओं को रौंदने वाले (Car crushed child) चालक के खिलाफ लोगों में काफी रोष है। वहीं इस घटना के बाद चालक ने सीतापुर थाने में आत्मसमर्पण कर दिया है। वही दुर्घटनाकारी कार का पता नहीं चल सका है। पुलिस ने मामले की विवेचना शुरु कर दी है।