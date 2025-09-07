Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अंबिकापुर

Car crushed child: गणेश प्रतिमा विसर्जन रैली में श्रद्धालुओं को तेज रफ्तार कार ने रौंदा, 6 साल के मासूम की मौत, 4 बच्चे समेत 8 घायल

Car crushed child: रैली में काफी संख्या में महिला-पुरुष व बच्चे थे शामिल, नशे में बताया जा रहा है दुर्घटनाकारी कार का चालक, थाने में किया सरेंडर

अंबिकापुर

Ram Prawesh Vishwakarma

Sep 07, 2025

Car crushed child
Child died in car accident (Photo- Patrika)

सीतापुर। सीतापुर के आमाटोली में शाम करीब 5 बजे गणेश प्रतिमा का विर्सजन करने लोग नाचते-गाते जा रहे थे। इसी बीच तेज रफ्तार एसयूवी वाहन के चालक ने श्रद्धालुओं को रौंद (Car crushed child) डाला। हादसे में सिर में गंभीर चोट लगने से 6 वर्षीय बालक की अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए। इनमें 1 से 5 वर्ष के 4 बच्चे, 2 युवती, एक महिला व एक युवक शामिल हैं। घायलों को सीतापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। उनका इलाज जारी है।

सीतापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम आमाटोली में रविवार की शाम करीब 5 गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान रैली निकाली गई थी। रैली में महिला-पुरुष, युवक-युवतियां व बच्चे नाचते गाते जा रहे थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार एसयूवी कार घुस गया और भीड़ को रौंदते (Car crushed child) हुए आगे निकल गया। इससे वहां अफरा-तफरी मच गई।

हादसे में ग्राम आमाटोली निवासी संध्या 22 वर्ष, सुरजमनी 24 वर्ष, अनाया 1 वर्ष, रितेश 6 वर्ष, अनिता 45 वर्ष, दिव्यांशी 5 वर्ष, आसना 2 वर्ष, कल्पना 5 वर्ष, कांता 40 वर्ष घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीतापुर लाया गया।

ये भी पढ़ें

Student died during dance in DJ: गणेश विसर्जन में डीजे की धुन पर डांस कर रहे 8वीं के छात्र की मौत, डॉक्टर अस्पताल से थे नदारद, जमकर हुआ हंगामा
अंबिकापुर
Student died during dance in DJ

हादसे में सिर में गंभीर चोट लगने से घायल 6 वर्षीय रितेश को नाजुक हालत में मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर के लिए रेफर कर दिया गया। वहां ले जाते समय रास्ते मे ही उसनेे दम (Car crushed child) तोड़ दिया।

Car crushed child: गांव में शोक की लहर

इस घटना के बाद गांव में शोक का माहौल निर्मित हो गया है। वही मासूम रितेश की मौत के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। ग्रामीणों का कहना है कि घटना (Car crushed child) के दौरान चालक शराब के नशे में था।

ड्राइवर ने थाने में किया सरेंडर

गणेश प्रतिमा विसर्जन में श्रद्धालुओं को रौंदने वाले (Car crushed child) चालक के खिलाफ लोगों में काफी रोष है। वहीं इस घटना के बाद चालक ने सीतापुर थाने में आत्मसमर्पण कर दिया है। वही दुर्घटनाकारी कार का पता नहीं चल सका है। पुलिस ने मामले की विवेचना शुरु कर दी है।

ये भी पढ़ें

Flag dispute: हनुमान ध्वजा के ऊपर एक धर्म विशेष के लोगों ने लगाया अपना झंडा, गांव में तनाव, पुलिस बल तैनात
बलरामपुर
Flag dispute

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

07 Sept 2025 08:10 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Car crushed child: गणेश प्रतिमा विसर्जन रैली में श्रद्धालुओं को तेज रफ्तार कार ने रौंदा, 6 साल के मासूम की मौत, 4 बच्चे समेत 8 घायल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट