Car crushed child: गणेश प्रतिमा विसर्जन रैली में श्रद्धालुओं को तेज रफ्तार कार ने रौंदा, 6 साल के मासूम की मौत, 4 बच्चे समेत 8 घायल

सीतापुर। सीतापुर के आमाटोली में शाम करीब 5 बजे गणेश प्रतिमा का विर्सजन करने लोग नाचते-गाते जा रहे थे। इसी बीच तेज रफ्तार एसयूवी वाहन के चालक ने श्रद्धालुओं को रौंद (Car crushed child) डाला। हादसे में सिर में गंभीर चोट लगने से 6 वर्षीय बालक की अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए। इनमें 1 से 5 वर्ष के 4 बच्चे, 2 युवती, एक महिला व एक युवक शामिल हैं। घायलों को सीतापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। उनका इलाज जारी है।