Surajpur News: रेलवे के तत्काल रिजर्वेशन टिकट के अवैध कारोबार में शामिल था बस ड्राइवर, RPF ने किया गिरफ्तार

विश्रामपुर। रेलवे आरक्षित टिकटों के अवैध कारोबार के मामले में आरपीएफ ने एक और आरोपी (RPF arrested Bus Driver) को गिरफ्तार किया है। आरोपी सिंह बस का चालक है। वह सिटी पीआरएस बैकुंठपुर में पदस्थ कर्मचारी से रेलवे के तत्काल टिकटों का लिफाफा लेकर बनारस में दूसरे व्यक्ति को पहुंचाता था। उसे इस अवैध कारोबार की जानकारी थी, इसके बावजूद कमीशन के लालच में वह ये काम कर रहा था। मामले में आरपीएफ ने बैकुंठपुर पीआरएस के कर्मचारी व बनारस के आरोपी को 2 दिन पूर्व ही गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब यह चौथी गिरफ्तारी है। बस ड्राइवर को जेल भेज दिया गया है।