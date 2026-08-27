Surajpur Incident: खेलते-खेलते माता-पिता को रुला गया 3 साल का कृष्णा, कुएं में तैरती दिखी रस्सी तो खाली किया पानी

रामानुजनगर। सूरजपुर जिले के रामानुजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत 26 अगस्त की दोपहर हुए एक हादसे (Big incident in Surajpur) में 3 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। दरअसल खेलते-खेलते मासूम कृष्णा घर के बगल में ही स्थित कुएं के पास चला गया। वह कुएं से पानी निकालने की कोशिश करने लगा और पैर फिसल जाने से वह कुएं में गिर गया। इससे डूबकर उसकी मौत हो गई। इधर माता-पिता उसे खोजने लगे तो वह नहीं मिला। जब कुएं में झांका तो बाल्टी में बंधी रस्सी पानी में तैर रही थी। इसके बाद आनन-फानन में कुएं से पानी खाली कराया गया, इसके बाद मासूम का शव मिला। बेटे का शव गोद में लेकर माता-पिता बिलखते रहे। वहीं अन्य परिजन भी इस अनहोनी से सदमे में हैं।