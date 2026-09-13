Mahanadi Flood: महानदी में बाढ़ का अलर्ट! गंगरेल के 6 गेट खुले, हर सेकंड छोड़ा जा रहा 10400 क्यूसेक पानी

लगातार बारिश के कारण सिहावा-नगरी क्षेत्र के कई नदी-नाले उफान पर हैं। नगरी विकासखंड की ग्राम पंचायत लटियारा के आश्रित ग्राम चर्रा के कच्छारपारा के पास डुमर नाला भी उफान पर है। यहां पुलिया नहीं होने के कारण शनिवार को एक बीमार मरीज को ग्रामीणों ने खाट पर लादकर नाला पार कराया। चर्रा निवासी गोपेश कुमार पटेल को उल्टी-दस्त की शिकायत के बाद अचानक अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़ी। सुबह पानी का स्तर कुछ कम होने पर ग्रामीणों ने मिलकर उन्हें खाट के सहारे नाला पार कराया और अस्पताल पहुंचाया।