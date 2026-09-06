Dhamtari Police Transfer: धमतरी पुलिस में प्रशासनिक सर्जरी! 4 थाना प्रभारियों की बदली पोस्टिंग, देखें लिस्ट

धमतरी पुलिस में प्रशासनिक सर्जरी (Photo Source- Patrika File Photo)
Dhamtari Police Transfer: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। एसपी भावना पांडेय ने चार थाना प्रभारियों के तबादले का आदेश जारी करते हुए उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। शनिवार को जारी इस आदेश के बाद पुलिस विभाग में अचानक हलचल बढ़ गई है। दुगली, सिहावा, नगरी और केरेगांव थाना क्षेत्रों की पुलिसिंग व्यवस्था में अब बदलाव देखने को मिलेगा।
एसपी कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार जिले के चार थाना प्रभारियों की जिम्मेदारियां बदल दी गई हैं। दुगली, सिहावा, नगरी और केरेगांव थानों में पदस्थ थाना प्रभारियों को नई जगह पदस्थ किया गया है। संबंधित अधिकारियों को आदेश के अनुसार अपनी नई जिम्मेदारी संभालनी होगी। पुलिस विभाग में हुए इस फेरबदल को प्रशासनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जिले के इन थाना क्षेत्रों में कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और आम लोगों से जुड़े मामलों की जिम्मेदारी अब नए प्रभारियों के कंधों पर होगी।
धमतरी पुलिस महकमे में यह फेरबदल अचानक सामने आया है। तबादले से पहले विभाग में किसी बड़े बदलाव की चर्चा नहीं थी। आदेश जारी होते ही पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच नई पदस्थापना को लेकर चर्चा शुरू हो गई। हालांकि, जारी आदेश में तबादले के पीछे प्रशासनिक आवश्यकता के अलावा किसी अन्य कारण का विस्तृत उल्लेख नहीं किया गया है। इसे पुलिस व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से किया गया नियमित प्रशासनिक बदलाव माना जा रहा है।
थाना प्रभारी किसी भी थाना क्षेत्र की पुलिस व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपराधों की रोकथाम, कानून व्यवस्था बनाए रखने, लंबित मामलों की जांच और स्थानीय लोगों की शिकायतों के निराकरण की जिम्मेदारी थाना प्रभारी के नेतृत्व में ही होती है। ऐसे में चार थाना प्रभारियों की नई पदस्थापना के बाद दुगली, सिहावा, नगरी और केरेगांव क्षेत्र की पुलिसिंग में नए स्तर पर बदलाव देखने को मिल सकता है। नए अधिकारी अपने कार्यशैली और प्राथमिकताओं के आधार पर संबंधित थाना क्षेत्रों में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को लेकर नई रणनीति बना सकते हैं।
एसपी भावना पांडेय के आदेश के बाद सभी संबंधित अधिकारियों को नई पदस्थापना वाले थानों में जाकर कार्यभार संभालना होगा। पुलिस विभाग में प्रशासनिक फेरबदल की यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल धमतरी पुलिस में चार थाना प्रभारियों की बदली जिम्मेदारी को जिले की पुलिस व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। नई पदस्थापना के बाद अब यह देखना होगा कि संबंधित थाना क्षेत्रों में पुलिसिंग और कानून व्यवस्था को लेकर किस तरह के बदलाव सामने आते हैं।
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