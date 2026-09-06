Dhamtari Police Transfer: धमतरी पुलिस में प्रशासनिक सर्जरी! 4 थाना प्रभारियों की बदली पोस्टिंग, देखें लिस्ट

थाना प्रभारी किसी भी थाना क्षेत्र की पुलिस व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपराधों की रोकथाम, कानून व्यवस्था बनाए रखने, लंबित मामलों की जांच और स्थानीय लोगों की शिकायतों के निराकरण की जिम्मेदारी थाना प्रभारी के नेतृत्व में ही होती है। ऐसे में चार थाना प्रभारियों की नई पदस्थापना के बाद दुगली, सिहावा, नगरी और केरेगांव क्षेत्र की पुलिसिंग में नए स्तर पर बदलाव देखने को मिल सकता है। नए अधिकारी अपने कार्यशैली और प्राथमिकताओं के आधार पर संबंधित थाना क्षेत्रों में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को लेकर नई रणनीति बना सकते हैं।