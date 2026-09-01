जांजगीर-चांपा में पुलिस अधिकारियों की नई पोस्टिंग, 6 को तत्काल प्रभाव से मिली नई जिम्मेदारी

Chhattisgarh Police Transfer: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में पुलिस विभाग में प्रशासनिक स्तर पर फेरबदल किया गया है। पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय ने छह पुलिस अधिकारियों की अस्थायी रूप से नई पदस्थापना का आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई जिम्मेदारी संभालने के निर्देश दिए गए हैं। यह व्यवस्था आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगी। इस फेरबदल में निरीक्षक और उप निरीक्षक स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं। कई थाना प्रभारियों को दूसरे थानों की कमान सौंपी गई है, जबकि कुछ अधिकारियों को अतिरिक्त शाखाओं की जिम्मेदारी भी दी गई है।