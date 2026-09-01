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जांजगीर चंपा

जांजगीर-चांपा में पुलिस अधिकारियों की नई पोस्टिंग, 6 को तत्काल प्रभाव से मिली नई जिम्मेदारी

Janjgir Champa Police: जांजगीर-चांपा में पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। SP विजय कुमार पाण्डेय ने 6 पुलिस अधिकारियों की नई पदस्थापना का आदेश जारी किया है।
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जांजगीर चंपा

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Laxmi Vishwakarma

Sep 01, 2026

Chhattisgarh Police Transfer

जांजगीर-चांपा पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल (photo source- Patrika)

Chhattisgarh Police Transfer: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में पुलिस विभाग में प्रशासनिक स्तर पर फेरबदल किया गया है। पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय ने छह पुलिस अधिकारियों की अस्थायी रूप से नई पदस्थापना का आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई जिम्मेदारी संभालने के निर्देश दिए गए हैं। यह व्यवस्था आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगी। इस फेरबदल में निरीक्षक और उप निरीक्षक स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं। कई थाना प्रभारियों को दूसरे थानों की कमान सौंपी गई है, जबकि कुछ अधिकारियों को अतिरिक्त शाखाओं की जिम्मेदारी भी दी गई है।

Janjgir Police News: शिवानंद सिंह को मुलमुला थाने की कमान

जारी आदेश के अनुसार एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स जांजगीर में पदस्थ निरीक्षक शिवानंद सिंह को थाना प्रभारी मुलमुला की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, मुलमुला थाना प्रभारी निरीक्षक पारस पटेल को अब थाना प्रभारी बम्हनीडीह बनाया गया है। इस बदलाव के साथ उनके जिम्मे कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी रहेंगी।

पारस पटेल को अतिरिक्त प्रभार

निरीक्षक पारस पटेल को बम्हनीडीह थाना प्रभारी के साथ एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स जांजगीर की जिम्मेदारी भी दी गई है। इसके अलावा उन्हें बालक विरुद्ध अपराध अनुसंधान शाखा जांजगीर का प्रभारी भी बनाया गया है। इस तरह पारस पटेल के पास थाना प्रभारी की जिम्मेदारी के साथ दो महत्वपूर्ण शाखाओं का अतिरिक्त दायित्व भी रहेगा।

कमलेश कुमार शेण्डे बने सारागांव थाना प्रभारी

फेरबदल के तहत थाना प्रभारी अजाक के पद पर पदस्थ निरीक्षक कमलेश कुमार शेण्डे को थाना प्रभारी सारागांव बनाया गया है। उनकी जगह सारागांव थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सूर्यवंशी को पामगढ़ थाना प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

पामगढ़ थाना प्रभारी की भी बदली जिम्मेदारी

पामगढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक सावन कुमार सारथी का भी तबादला किया गया है। उन्हें अब थाना प्रभारी अजाक की जिम्मेदारी दी गई है। इस बदलाव के साथ अजाक थाना प्रभारी और पामगढ़ थाना प्रभारी के पदों पर भी नई पदस्थापना हो गई है।

दिलीप कुमार सिंह को थाना जांजगीर भेजा गया

आदेश में उप निरीक्षक दिलीप कुमार सिंह की पदस्थापना में भी बदलाव किया गया है। वह इससे पहले थाना प्रभारी बम्हनीडीह के पद पर तैनात थे। अब उन्हें थाना जांजगीर में पदस्थ किया गया है। इस फेरबदल के बाद बम्हनीडीह थाने की जिम्मेदारी निरीक्षक पारस पटेल को सौंपी गई है।

New postings of police officers: आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा फेरबदल

पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जारी आदेश के मुताबिक सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। नई व्यवस्था आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगी। पुलिस विभाग में इस तरह के प्रशासनिक फेरबदल का उद्देश्य कानून-व्यवस्था और पुलिसिंग से जुड़ी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से संचालित करना माना जा रहा है। हालांकि आदेश में इन पदस्थापनों के पीछे किसी विशेष मामले या घटना का उल्लेख नहीं किया गया है।

6 अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव

इस प्रशासनिक फेरबदल में कुल छह पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं। इनमें निरीक्षक स्तर के अधिकारियों के साथ एक उप निरीक्षक भी शामिल हैं। नई पदस्थापना के बाद मुलमुला, बम्हनीडीह, सारागांव, पामगढ़, अजाक और थाना जांजगीर की जिम्मेदारियों में बदलाव हुआ है। अब संबंधित अधिकारी अपनी नई जिम्मेदारियां संभालेंगे।

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Updated on:

01 Sept 2026 07:48 pm

Published on:

01 Sept 2026 07:46 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / जांजगीर-चांपा में पुलिस अधिकारियों की नई पोस्टिंग, 6 को तत्काल प्रभाव से मिली नई जिम्मेदारी

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