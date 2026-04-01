CG Police Transfer: पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, कई थाना प्रभारी हुए इधर से उधर, देखें List

बड़ा फेरबदल, TI समेत 14 पुलिसकर्मियों का हुआ तबादला, देखें List- छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक स्तर पर तबादलों की प्रक्रिया लगातार जारी है। इसी क्रम में कोरबा जिले के पुलिस विभाग में एक बड़ा फेरबदल किया गया है। जिले की कानून-व्यवस्था को अधिक मजबूत, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने तबादला आदेश जारी करते हुए बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की नई पदस्थापना की है… पूरी खबर पढ़े