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CG Police Transfer: पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, कई थाना प्रभारी हुए इधर से उधर, देखें List

Police Transfer: रायपुर जिले के पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। व्यापक स्तर पर हुए इस तबादला आदेश के तहत कई थाना प्रभारियों को इधर से उधर किया गया है।

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रायपुर

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Khyati Parihar

Apr 06, 2026

Transfer (photo-patrika)

Transfer (photo-patrika)

CGPolice Transfer: छत्तीसगढ़ में इन दिनों प्रशासनिक फेरबदल का सिलसिला लगातार जारी है। शासन द्वारा विभिन्न विभागों में कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने, प्रशासनिक कसावट लाने और आम जनता से जुड़े कामों में तेजी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण किए जा रहे हैं।

इसी क्रम में राजधानी रायपुर में पुलिस विभाग में व्यापक स्तर पर तबादले किए गए हैं, जिससे महकमे में नई ऊर्जा और कार्यकुशलता लाने की उम्मीद जताई जा रही है।

आदेश जारी

रायपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार कई थाना प्रभारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। यह आदेश आज पुलिस कमिश्नर, रायपुर कमिश्नरेट छत्तीसगढ़ के निर्देश पर लागू किया गया है। अधिकारियों का मानना है कि इस फेरबदल से कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी।

देखें List

जानें कौन कहां पदस्थ

जारी आदेश के मुताबिक, राजेश कुमार मरई टिकरापारा थाना प्रभारी बनाए गए हैं। जितेंद्र जायसवाल खमतराई, अजय झा तेलीबांधा, शक्ति सिंह मौदाहापारा, रितेश मिश्रा आजाद चौक, विनय सिंह बघेल पुरानी बस्ती, शिवनारायण सिंह पंडरी, गौतम चंद्र गावड़े डीडीनगर थाना प्रभारी बनाए गए हैं।

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Published on:

06 Apr 2026 07:41 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Police Transfer: पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, कई थाना प्रभारी हुए इधर से उधर, देखें List

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