26 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

CG Police Transfer: 67 पुलिसकर्मियों के तबादले, गोरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में SP का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल

CG Police Transfer: गोरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में एसपी मनोज खेलारी ने 67 पुलिसकर्मियों का तबादला किया है। इस फेरबदल से जिले में पुलिस व्यवस्था को और मजबूत करने की कोशिश की गई है।

2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Mar 26, 2026

67 पुलिसकर्मियों के तबादले (photo source- Patrika)

67 पुलिसकर्मियों के तबादले (photo source- Patrika)

CG Police Transfer: गोरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। पुलिस अधीक्षक मनोज खेलारी के निर्देश पर कुल 67 पुलिसकर्मियों के तबादले की सूची जारी की गई है। इस बदलाव के बाद जिले के कई थानों और चौकियों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जिससे पुलिसिंग व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

CG Police Transfer: साइबर सेल का जिम्मा सौंपा गया

जारी आदेश के तहत सुरेश ध्रुव को मरवाही थाना का थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है। वहीं रामनिवास राठौर को कोटमी चौकी का प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा शनिप रात्रे को साइबर सेल का जिम्मा सौंपा गया है, जिससे जिले में बढ़ते साइबर अपराधों की निगरानी और नियंत्रण को और मजबूत किया जा सकेगा। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जारी इस तबादला आदेश में आरक्षक, प्रधान आरक्षक, उप निरीक्षक सहित विभिन्न रैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों को शामिल किया गया है।

कानून-व्यवस्था बनाए रखना उद्देश्य

यह फेरबदल केवल नियमित प्रक्रिया का हिस्सा नहीं, बल्कि प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ाने और क्षेत्रीय स्तर पर बेहतर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया है। अधिकारियों का मानना है कि नए स्थानों पर पदस्थापना से पुलिसकर्मियों में कार्य के प्रति नई ऊर्जा आएगी और वे अपने दायित्वों को अधिक जिम्मेदारी के साथ निभा सकेंगे। साथ ही, इससे थानों और चौकियों की कार्यप्रणाली में भी सुधार होगा और आम जनता को बेहतर पुलिस सेवाएं मिल सकेंगी।

CG Police Transfer: 106 पुलिसकर्मियों का तबादला

वहीं जांजगीर-चांपा जिले में कानून-व्यवस्था को अधिक मजबूत, चुस्त और पारदर्शी बनाने के लिए पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर प्रशासनिक बदलाव किया गया है। पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडेय ने व्यापक फेरबदल करते हुए 106 पुलिसकर्मियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। इस सूची में उपनिरीक्षक (SI) और सहायक उपनिरीक्षक (ASI) सहित कई कर्मचारी शामिल हैं।

इन्हें दी गई नई जिम्मेदारी

जारी आदेश के मुताबिक, उन पुलिसकर्मियों को प्राथमिकता के आधार पर स्थानांतरित किया गया है जो लंबे समय से एक ही थाने या शाखा में पदस्थ थे। करीब तीन वर्षों या उससे अधिक समय से एक ही जगह पर कार्यरत कर्मचारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, ताकि उनकी कार्यप्रणाली में नवीनता आए और प्रशासनिक दक्षता बढ़े। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि इस कदम का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर बने किसी भी प्रकार के प्रभाव, संबंध या दबाव को खत्म करना है, जो निष्पक्ष पुलिसिंग में बाधा बन सकते हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

26 Mar 2026 11:43 am

Published on:

26 Mar 2026 11:42 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / CG Police Transfer: 67 पुलिसकर्मियों के तबादले, गोरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में SP का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

बर्ड फ्लू का बढ़ा खतरा! कानन-पेंडारी जू एक हफ्ते के लिए बंद

बर्ड फ्लू का बढ़ा खतरा! कानन-पेंडारी जू एक हफ्ते के लिए बंद, प्रशासन अलर्ट मोड जारी...(photo-patrika)
बिलासपुर

CG News: खेलते-खेलते 3 साल की बच्ची के सिर में फंसी गगरी, इस हाल में पहुंची अस्पताल, फिर… हुआ ये चमत्कार

3 साल की बच्ची के सिर में फंसी गगरी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर

CG Crime News: स्कूटी खराब होते ही बाइक सवारों ने युवती को बनाया निशाना, गले से सोने की चेन लूटकर फरार

युवती के गले से सोने की चेन लूटकर फरार (प्रतीकात्मक तस्वीर)
बिलासपुर

Flight News: बिलासपुर यात्रियों की मुश्किलें बढ़ीं, सीधी उड़ानें अब अंबिकापुर होकर… दिल्ली-कोलकाता रूट भी बदले

फ्लाइट (ANI)
बिलासपुर

Student Suicide: 9वीं के छात्र की संदिग्ध मौत, आम के पेड़ से लटका मिला शव, इलाके में मातम…

9वीं के छात्र ने की आत्महत्या (photo source- Patrika)
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.