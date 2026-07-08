Civic Elections 2026: छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी शुरू, 15 निकायों और 2 नई नगर पंचायतों में होंगे चुनाव

Urban Body Elections: छत्तीसगढ़ में दिसंबर 2026 में प्रस्तावित नगरीय निकाय चुनावों की तैयारियां तेज हो गई हैं। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने बुधवार को नवा रायपुर स्थित आयोग कार्यालय में राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित कर चुनावी तैयारियों का जायजा लिया। बैठक में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने परिसीमन, आरक्षण और अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं की प्रगति की जानकारी दी। बैठक में दिसंबर 2026 में कार्यकाल पूरा करने वाले 15 नगरीय निकायों तथा दो नवगठित नगर पंचायतों में होने वाले आम चुनाव की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई।