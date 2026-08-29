30 दिन तक रोज 3 घंटे झाड़ू लगाएगा आरोपी, Drunk Driving पर जांजगीर-चांपा कोर्ट ने सुनाई अनोखी सजा

कोर्ट के इस फैसले से यह स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की गई है कि शराब पीकर वाहन चलाना केवल यातायात नियमों का उल्लंघन नहीं, बल्कि खुद और दूसरों की जान को खतरे में डालना है। 15 हजार रुपए के जुर्माने के साथ 30 दिनों की सामुदायिक सेवा का फैसला ऐसे वाहन चालकों के लिए चेतावनी है, जो बार-बार ड्रंक एंड ड्राइव की गलती करते हैं। न्यायालय ने सजा के जरिए आरोपी को सड़क सुरक्षा और जिम्मेदार नागरिक व्यवहार का सबक देने का प्रयास किया है।