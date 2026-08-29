29 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

Gold-Silver Price Hike: रायपुर में त्योहारों से पहले बढ़ी सोने-चांदी की कीमत, एक महीने में बंपर उछाल

Raipur Sarafa Market: रायपुर में त्योहारी सीजन से पहले सोने-चांदी के दामों में जोरदार उछाल आया है। एक महीने में सोना ₹19 हजार और चांदी ₹28 हजार से अधिक महंगी हुई है। कीमत बढ़ने के बावजूद ज्वेलरी की खरीदारी में तेजी बनी हुई है।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Aug 29, 2026

Gold-Silver Price Hike

Gold-Silver Price Hike: रायपुर में त्योहारों से पहले बढ़ी सोने-चांदी की कीमत(photo-patrika)

Gold-Silver Price Hike: छत्तीसगढ़ के रायपुर के सराफा बाजार में त्योहारी सीजन के साथ सोने-चांदी के दाम तेजी से बढ़े हैं। पिछले एक महीने में सोना करीब 19 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 28 हजार रुपए प्रति किलो से अधिक महंगी हुई है। जुलाई में 1.46 लाख रुपए के आसपास रहा सोना अब करीब 1.65 लाख रुपए पहुंच गया है। वहीं चांदी भी 2.54 लाख रुपए प्रति किलो के करीब पहुंच गई है। कीमतों में उछाल के बावजूद त्योहारों के कारण बाजार में ज्वेलरी की मांग और खरीदारी बढ़ी है।

Gold-Silver Price: एक महीने में सोना करीब 19 हजार रुपए महंगा

जुलाई में रायपुर में सोने की कीमत करीब 1.46 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम थी। अब इसका भाव बढ़कर करीब 1.65 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है। यानी एक महीने के भीतर सोने की कीमत में करीब 19 हजार रुपए की तेजी दर्ज की गई है। लगातार बढ़ते दामों के कारण ज्वेलरी खरीदने वालों का बजट भी प्रभावित हो रहा है।

चांदी में 28 हजार रुपए से ज्यादा का उछाल

सोने के साथ चांदी की कीमतों में भी जबरदस्त तेजी आई है। जुलाई में करीब 2.26 लाख रुपए प्रति किलो रही चांदी अब बढ़कर करीब 2.54 लाख रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। इस तरह एक महीने में चांदी 28 हजार रुपए से अधिक महंगी हुई है। त्योहारी मांग के बीच चांदी की कीमतों में यह तेजी बाजार के लिए महत्वपूर्ण बदलाव मानी जा रही है।

20 और 22 कैरेट सोने के भाव भी बढ़े

रायपुर के सराफा बाजार में 20 कैरेट गोल्ड की कीमत 1 लाख 38 हजार 900 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं 22 कैरेट सोने का भाव 1 लाख 52 हजार 150 रुपए प्रति 10 ग्राम है। शुद्धता के आधार पर अलग-अलग कैरेट के सोने की कीमतों में अंतर बना हुआ है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार का भी असर

सराफा कारोबारियों के मुताबिक सोने-चांदी की कीमतों में तेजी के पीछे अंतरराष्ट्रीय बाजार की परिस्थितियां और निवेशकों का रुख अहम है। हाल के दिनों में अमेरिकी बॉन्ड बाजार में तेजी के साथ वैश्विक बाजारों में निवेशकों के भरोसे में बदलाव का असर कीमती धातुओं पर पड़ा है।

त्योहारों में बढ़ी सोने की मांग

रायपुर सराफा एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हरख मालू के अनुसार, त्योहारी सीजन में सोने की मांग बढ़ने से स्थानीय बाजार में गतिविधियां तेज हुई हैं। कीमतों में तेजी के बावजूद लोग त्योहारों और पारिवारिक आयोजनों के लिए ज्वेलरी की खरीदारी कर रहे हैं।

आगे भी उतार-चढ़ाव की संभावना

कारोबारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति और त्योहारी मांग के आधार पर सोने-चांदी की कीमतों में और उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। ऐसे में त्योहारों के दौरान ज्वेलरी खरीदने वालों को बाजार भाव पर नजर रखनी होगी।

नेपाल बाढ़ में फंसे हैं छत्तीसगढ़ के लोग! CM साय ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, मदद के लिए कंट्रोल रूम एक्टिव

ये भी पढ़ें
Nepal Flood 2026

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

29 Aug 2026 07:50 am

Published on:

29 Aug 2026 07:50 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Gold-Silver Price Hike: रायपुर में त्योहारों से पहले बढ़ी सोने-चांदी की कीमत, एक महीने में बंपर उछाल

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

National Sports Day: रायपुर में राष्ट्रीय खेल दिवस पर राज्य खेल अलंकरण समारोह

National Sports Day
रायपुर

Raipur News: रायपुर में नार्मदीय ब्राह्मण समाज ने की श्रावणी पूजा

Raipur News
रायपुर

Nepal Flood: नेपाल में बाढ़-भूस्खलन का कहर, छत्तीसगढ़ के 2 नागरिक अब भी लापता, 5 सुरक्षित लौट रहे

Dr. Meena Gupta missing in Nepal Floods
रायपुर

सालों की नौकरी के बाद भी प्रमोशन अटका! TET अनिवार्यता से सीनियर सहायक शिक्षकों की बढ़ी मुश्किल

TET Teacher Promotion
रायपुर

141 लाख टन धान खरीदा, 68 हजार टन का हिसाब गायब! दीपक बैज ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

Paddy Procurement
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.