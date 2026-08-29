Gold-Silver Price Hike: रायपुर में त्योहारों से पहले बढ़ी सोने-चांदी की कीमत, एक महीने में बंपर उछाल

Gold-Silver Price Hike: छत्तीसगढ़ के रायपुर के सराफा बाजार में त्योहारी सीजन के साथ सोने-चांदी के दाम तेजी से बढ़े हैं। पिछले एक महीने में सोना करीब 19 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 28 हजार रुपए प्रति किलो से अधिक महंगी हुई है। जुलाई में 1.46 लाख रुपए के आसपास रहा सोना अब करीब 1.65 लाख रुपए पहुंच गया है। वहीं चांदी भी 2.54 लाख रुपए प्रति किलो के करीब पहुंच गई है। कीमतों में उछाल के बावजूद त्योहारों के कारण बाजार में ज्वेलरी की मांग और खरीदारी बढ़ी है।