सालों की नौकरी के बाद भी प्रमोशन अटका! TET अनिवार्यता से सीनियर सहायक शिक्षकों की बढ़ी मुश्किल

सहायक शिक्षक और सहायक शिक्षक (एलबी) के लिए प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक दोनों स्तर की TET उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया है। वहीं, सहायक शिक्षक (विज्ञान प्रयोगशाला) के लिए पूर्व माध्यमिक स्तर की TET जरूरी है। केवल TET पास होना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि शिक्षक के पास पद के अनुरूप स्नातक की डिग्री और निर्धारित व्यावसायिक योग्यता भी होनी चाहिए। इस नियम का सबसे ज्यादा असर उन वरिष्ठ शिक्षकों पर पड़ सकता है, जिनकी सेवा अवधि लंबी है, लेकिन उन्होंने TET उत्तीर्ण नहीं की है। वरिष्ठता सूची में ऊपर होने के बावजूद यदि वे पदोन्नति के लिए निर्धारित पात्रता पूरी नहीं करते हैं तो उनका नाम प्रस्ताव में शामिल नहीं किया जा सकेगा।