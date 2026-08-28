छत्तीसगढ़ में 8 सितंबर से नए मेडिकल सत्र की शुरुआत, 5 कॉलेजों में एनाटॉमी-फिजियोलॉजी पढ़ाने वाले प्रोफेसर नहीं

राज्य शासन ने मंगलवार को 55 असिस्टेंट प्रोफेसरों को प्रमोट कर एसोसिएट प्रोफेसर बनाया है। गौर करने वाली बात ये है कि इनमें किसी भी डॉक्टर को नए कॉलेजों में नहीं भेजा गया है। हो सकता है कि राज्य शासन की मंशा हो कि पीजी सीटों की मान्यता बनी रहे। हालांकि महासमुंद, कांकेर में पीजी की एक भी सीट नहीं है। ऐसे में प्रमोशन सूची पर कई जानकार सवाल भी उठा रहे हैं। दरअसल डेढ़ माह पहले शासन ने एसोसिएट प्रोफेसरों को प्रमोट कर प्रोफेसर बनाया था। इनमें रायपुर यानी नेहरू मेडिकल कॉलेज से 18 डॉक्टरों को बाहर भेज दिया था। इनमें दो डॉक्टरों का तबादला रूक गया है। ये फोरेंसिक मेडिसिन व कैंसर विभाग के डॉक्टर हैं।