कांग्रेस ने आदिवासी समुदाय का इस्तेमाल वोट बैंक के तौर पर किया

सीएम साय ने कहा कि अगर किसी ने वास्तव में उनकी चिंता की है तो वो भाजपा की सरकार ने की है।अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने भारत सरकार में अनुसूचित जनजाति के लोगों के विकास के लिए एक अलग से मंत्रालय बनाया था। अब सरकार की सभी योजनाओं का लाभ जनजाति समाज को मिल रहा है।