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कांग्रेस ने आदिवासी समुदाय का इस्तेमाल वोट बैंक के तौर पर किया

Raipur News: छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर आदिवासी और मूल निवासी समुदाय की अनदेखी करने का लगाया आरोप
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रायपुर

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Anupam Rajiv Rajvaidya

Aug 28, 2026

Raipur News

Raipur News: आदिवासी कांग्रेस की बैठक पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि देश की जनता और अनुसूचित जनजाति के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को 50-60 वर्षों तक देखा है। कांग्रेस पार्टी ने आदिवासी और मूल निवासी समुदायों का इस्तेमाल सिर्फ़ वोट बैंक के तौर पर किया है।

सीएम साय ने कहा कि अगर किसी ने वास्तव में उनकी चिंता की है तो वो भाजपा की सरकार ने की है।अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने भारत सरकार में अनुसूचित जनजाति के लोगों के विकास के लिए एक अलग से मंत्रालय बनाया था। अब सरकार की सभी योजनाओं का लाभ जनजाति समाज को मिल रहा है।

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Updated on:

28 Aug 2026 01:24 am

Published on:

28 Aug 2026 01:24 am

Hindi News / Political / कांग्रेस ने आदिवासी समुदाय का इस्तेमाल वोट बैंक के तौर पर किया

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