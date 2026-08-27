Khandea News: पंचायत सचिव का फोन बंद आया तो बीजेपी विधायक ने जताई नाराजगी, बोलीं- ‘मेरा फोन 24 घंटे चालू रहता है’

अधिकारी द्वारा सचिव का मोबाइल बंद होने की जानकारी देने पर विधायक ने नाराजगी जताते हुए कहा कि 'सचिव का मोबाइल बंद है, जबकि हमारा मोबाइल 24 घंटे जनता के लिए चालू रहता है।' उन्होंने सचिव के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने तथा बाउंड्री वॉल के निर्माण की जांच कराकर उसे गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष राजपाल तोमर, जिला महामंत्री धर्मेंद्र बजाज, राजपाल चौहान, जिला उपाध्यक्ष तपन डोंगरे, मंडल अध्यक्ष हरीश सेन, दीपक राठौड़, पप्पू जादम, हरिओम विश्वकर्मा, सरपंच प्रतिनिधि मुरली जलोदिया, दुर्गेश शर्मा, जितेंद्र सावनेर उपस्थित रहे।