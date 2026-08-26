जेन अल्फा की सुरक्षा पर सवाल! जर्जर स्कूल में 135 बच्चे, खंडवा कलेक्टर से गुहार लगाने पहुंचे ग्रामीण

कलेक्ट्रेट जनसुनवाई में ग्राम खारी रैयत ग्राम पंचायत टिमरनी से आए ग्रामीणों ने बताया कि गांव की शासकीय प्राथमिक शाला का भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। इस भवन में 135 बच्चे अध्ययनरत है। ग्रामीणों ने बताया इमारत बहुत पुरानी है और कभी भी हादसा हो सकता है। ग्रामीणों ने मांग है कि बच्चो की सुरक्षा और उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए भवन का शीघ्र पुनर्निर्माण कराया जाए। इसके साथ ही ग्रामीणों ने गांव में पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिलने को लेकर भी आवेदन सौंपा। ग्रामीणों ने मांग की कि उन्हें पीएम आवास योजना का भी लाभ दिलाया जाए।