15 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

जनसुनवाई… खंडवा में लंबे समय से परेशान बुजुर्ग अद्र्ध नग्न होकर पहुंचे जनसुनवाई में कलेक्टर के सामने

-कहा -पारिवारिक विवाद बताकर तोड़ दी मेरी दुकान, पड़ोसी ने किया अतिक्रमण -कलेक्टर ने निगम अधिकारियों को दिए मामले की जांच कर, कार्रवाई के निर्देश
2 min read
Google source verification

खंडवा

image

Manish Arora

Jul 15, 2026

Public Hearing

खंडवा. जनसुनवाई में अद्र्ध नग्न होकर पहुंचा बुजुर्ग।

अपनी दुकान में पड़ोसी के अतिक्रमण की शिकायत को लेकर लंबे समय से परेशान एक बुजुर्ग मंगलवार को जनसुनवाई में अद्र्ध नग्न होकर पहुंच गया। बुजुर्ग का आरोप था कि निगम द्वारा 10 साल पहले पारिवारिक विवाद बताते हुए उसकी दुकान बंद कर दी। अब पड़ोसी दुकानदार ने उसकी दुकान पर कब्जा कर तीन मंजिला दुकान बना ली है। मामले में कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने निगम अधिकारियों को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए।

watch video

कलेक्टर ने अपने कक्ष में बुलाया

जनसुनवाई में आए बुजुर्ग प्रकाशचंद राजाणी ने बताया कि निगम द्वारा उसके साथ गलत किया जा रहा है। शिकायत के बाद भी उसकी दुकान उसे वापस नहीं दी जा रही। पड़ोसी ने उसकी दुकान में तीन मंजिला दुकान बना ली, फिर भी निगम ने कोई कार्रवाई नहीं की। कलेक्टर ने जन सुनवाई में बुजुर्ग से कहा कि उनके कक्ष में आकर मिले। वहां भी बुजुर्ग बिना शर्ट पहने पहुंचे, तो सुरक्षाकर्मियों ने बुजुर्ग को बाहर कर दिया। हताश बुजुर्ग का कहना था कि कहीं भी न्याय नहीं मिल रहा है। जिसके बाद कलेक्टर ने निगम उपयंत्री को बुलाया और बुजुर्ग की समस्या का समाधान करने को कहा।

पढऩा चाहती है बेटियां, स्कूल नहीं दे रहा एडमिशन

सांवखेड़ा से आई छात्रा अन्नपूर्णा खुमानसिंह, वेदिका गोविंदसिंह, पलक चिरंजीव ने बताया कि उनके गांव में हाई स्कूल नहीं है। सभी ने कक्षा 8वीं पास कर ली और जावर सीएम राइज स्कूल में प्रवेश की परीक्षा भी दी। परीक्षा में पास होने के बाद भी एडमिशन नहीं दिया जा रहा। कह रहे हैं कि उनकी राइटिंग खराब है, 20 अगस्त तक राइटिंग सुधार कर आना। छात्राओं ने बताया कि इतने समय में पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा। कलेक्टर ने शिक्षा अधिकारी से छात्राओं के एडिमिशन कराने को कहा।

धरमपुरी के बाहर टांडा में न बिजली, न पानी

ग्राम धरमपुरी पंचायत के बाहर टांडा से आए ग्रामीणों ने बताया कि उनके मोहल्ले में पिछले 40 वर्ष से बिजली नहीं है। इतने ही समय से पेयजल संकट भी झेल रहे हैं। न तो यहां नर्मदा पाइप लाइन डली है, न ही कोई कुआं या हैंडपंप है। ग्रामीणों को दूर-दूर से पानी लाना पड़ रहा है। बिजली के कारण विद्यार्थी पढ़ भी नहीं पा रहे। जिससे उनके परीक्षा परिणामों पर भी असर पड़ रहा है। आंगनवाड़ी नहीं होने से नवजात बच्चों का टीकाकरण, बाल कल्याण की योजनाओं का भी लाभ नहीं मिल रहा है। ग्रामीण लच्छीबाई, ताराचंद, मोहन, कृष्णा, सुनीता आदि ने समस्याओं के निराकरण की मांग की।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

15 Jul 2026 12:12 pm

Published on:

15 Jul 2026 12:10 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / जनसुनवाई… खंडवा में लंबे समय से परेशान बुजुर्ग अद्र्ध नग्न होकर पहुंचे जनसुनवाई में कलेक्टर के सामने

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

जंगल उजाड़कर बनाए खेत, बामझर में आमाखजुरी जैसे हालात, बाहरी लोगों ने 400 हेक्टेयर जंगल पर किया कब्जा

जंगल में पेड़ों को काटकर खेत तैयार किए
खंडवा

देखिए… खंडवा में कैसे तीन मंजिला चार दुकानें 40 मिनट में जमींदोज हुई

station Road
खंडवा

शराब है खराब… खंडवा जिले के पंधाना में अवैध शराब बेचने वाले दे रहे विधायक, जनप्रतिनिधियों की धमकी

Illegal liquor
खंडवा

गुरु पूर्णिमा पर्व… खंडवा दादाजी धाम में धूनी माई के ताप से बचाने सेवादारों ने बनाई सुरक्षा दीवार

Guru Purnima
खंडवा

दफ्तरों के चक्कर खत्म, एक टेबल पर मिला जमीन विवादों का हल

शिविर में 120 आवेदन पहुंचे
समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.