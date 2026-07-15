जनसुनवाई… खंडवा में लंबे समय से परेशान बुजुर्ग अद्र्ध नग्न होकर पहुंचे जनसुनवाई में कलेक्टर के सामने

ग्राम धरमपुरी पंचायत के बाहर टांडा से आए ग्रामीणों ने बताया कि उनके मोहल्ले में पिछले 40 वर्ष से बिजली नहीं है। इतने ही समय से पेयजल संकट भी झेल रहे हैं। न तो यहां नर्मदा पाइप लाइन डली है, न ही कोई कुआं या हैंडपंप है। ग्रामीणों को दूर-दूर से पानी लाना पड़ रहा है। बिजली के कारण विद्यार्थी पढ़ भी नहीं पा रहे। जिससे उनके परीक्षा परिणामों पर भी असर पड़ रहा है। आंगनवाड़ी नहीं होने से नवजात बच्चों का टीकाकरण, बाल कल्याण की योजनाओं का भी लाभ नहीं मिल रहा है। ग्रामीण लच्छीबाई, ताराचंद, मोहन, कृष्णा, सुनीता आदि ने समस्याओं के निराकरण की मांग की।