जंगल उजाड़कर बनाए खेत, बामझर में आमाखजुरी जैसे हालात, बाहरी लोगों ने 400 हेक्टेयर जंगल पर किया कब्जा

गुड़ी रेंज के आमाखजुरी जैसे हालात अब ग्राम बामझर में भी बन गए हैं। वन विकास निगम की लापरवाही से बीट क्रमांक 13 और 14 में जंगल साफ हो गया है। करीब 400 हेक्टेयर वन भूमि पर बाहरी लोगों द्वारा कब्जा कर खेती की जा रही है। मक्का, कपास और सोयाबीन की बुआई कर दी है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि मवेशियों के लिए जंगल के रास्ते तक बंद हो गए हैं, लेकिन वन विकास निगम द्वारा अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हो सकी है।

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