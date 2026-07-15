शराब है खराब… खंडवा जिले के पंधाना में अवैध शराब बेचने वाले दे रहे विधायक, जनप्रतिनिधियों की धमकी

अवैध शराब की बिक्री को रोकने के लिए बनाई संयुक्त महिला समिति की जिला अध्यक्ष ममता मोरे ने बताया कि गांव-गांव में अवैध शराब बिक रही है। विरोध करने जाओ तो ठेकेदार के लोग धमकी देते है। ठेकेदार का सुपरवाइजर कहता है कि आपने जिसे चुना है, उनके लोगों के कहने पर ही हम शराब बेच रहे है। ममता मोरे ने बताया कि बात हमारे समाज और आने वाली पीढ़ी की है तो हम विधायक का भी घेराव करेंगे और उनसे सवाल पूछेंगे कि क्या उनके कहने पर ही क्षेत्र में अवैध शराब बिक रही है। इस मामले में सांसद और विधायक दोनों को ही ज्ञापन दिया जाएगा।