गांव-गांव बिक रही अवैध शराब, खंडवा आबकारी विभाग ने शराब माफियाओं के आगे टेके घुटने, महिलाएं खुद पकड़ कर ले आई शराब

यह पहली बार नहीं है जब ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं अवैध शराब को लेकर कार्रवाई की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची। गांवों में अवैध शराब की बिक्री को लेकर संयुक्त महिला समिति के माध्यम से हर मंगलवार को किसी न किसी गांव से महिलाएं शिकायत लेकर आ रही है। जिला प्रशासन से शिकायत के बाद भी आबकारी विभाग है कि कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति तक नहीं कर रहा है। सोमवार को तो एक अवैध शराब कारोबारी का वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वह संयुक्त समिति की महिलाओं को विधायक का भांजा होने की धौंस तक जमा रहा था। इस मामले में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जबकि विधायक कंचन तनवे ने खुद वीडियो जारी कर ऐसे लोगों पर कार्रवाई की मांग की थी।