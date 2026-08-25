अवैध शराब कारोबारी का रौब… खंडवा विधायक का भांजा हूं, अभी बात कराता हूं, ठेकेदार की शराब बेच रहे हैं

संयुक्त समिति की ममता मोरे ने मौके से ही विधायक कंचन तनवे को फोन लगाया। फोन उनके पीए ने उठाया, ममता मोरे ने पूरे मामले की जानकारी दी और युवक को फोन पकड़ा दिया। युवक ने अपना नाम सदानंद बताते हुए पीए से कहा कि मैं उनका भांजा बोल रहा हूं। पीए ने कहा कि विधायक अभी किसी मिटिंग में है, उनसे बात नहीं कराई जा सकती। इसके बाद समिति की महिलाओं और युवक में काफी देर बहस होती रही। इस दौरान कोई भी पुलिसकर्मी या आबकारी विभाग के जिम्मेदार भी मौके पर नहीं पहुंचे।