टैक्स : नक्शे में जितना, मौके पर उससे कहीं ज्यादा कंस्ट्रक्शन, होटल कारोबार में लाखों के टैक्स का ‘ खेल ’

शहर में 18 बड़े होटल संचालित हो रहे हैं। प्रति होटल औसत 15-20 हजार रुपए हर साल टैक्स भरता है। निगम सूत्रों के अनुसार हर साल करीब 35 से 40 लाख रुपए संपत्तिकर होता है। नए जीआईएस सर्वे और निगम के नक्शे के आधार पर यह राशि 50 लाख रुपए से अधिक होनी चाहिए। यानी हर साल लाखों रुपए के टैक्स का अंतर सामने आ रहा है। होटल संचालकों द्वारा अतिरिक्त निर्माण की जानकारी समय पर नहीं देने से वास्तविक संपत्ति का आकलन नहीं हो पाता। इससे निगम के खजाने को हर साल 20 लाख रुपए से अधिक की चपत लगने का अनुमान है।