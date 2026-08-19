जनसुनवाई में महिलाओं का दर्द… खंडवा में अवैध शराब से घरों में कलह, बोलीं- कार्रवाई कब होगी?

संयुक्त महिला समिति जिलाध्यक्ष ममता मोरे ने बताया कि आबकारी विभाग गांव में बन रही कच्ची शराब को लेकर तो यदा-कदा कार्रवाई करता है, लेकिन किराना दुकानों, घरों में बिक रही शराब को लेकर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ठेके से लोग शराब लाकर गांव में बेच रहे है। पुरुष शराब पीकर घरों में मारपीट करते है, छोटे बच्चों का स्कूल जाना तक छूट गया है। किशोरावस्था में पहुंचे बच्चे भी बड़ों को देखकर शराब के जाल में फंस रहे है। घर की महिलाओं को खेतों में मजदूरी कर अपना परिवार पालन पोषण करना पड़ रहा है। अवैध शराब को लेकर कई बार शिकायतें की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। महिलाओं ने ज्ञापन सौंपकर अवैध शराब के कारोबार को बंद करने की मांग की।