मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान… अब अधिकारी गांव में ही सुनेंगे फरियाद, खंडवा के गांधवा में लगा जनविश्वास शिविर

प्रभारी कलेक्टर डॉ. नागार्जुन बी. गौड़ा ने बताया कि शिविर में ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण किया गया। इसके अलावा जनसुनवाई, सीएम हेल्पलाइन और लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत गांधवा एवं आसपास की ग्राम पंचायतों में लंबित आवेदनों के निराकरण किया। पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने ग्रामीणों से कहा कि कभी भी अपने बैंक अकाउंट से संबंधित ओटीपी या पासवर्ड किसी को ना बताएं। उन्होंने कहा कि आजकल साइबर धोखाधड़ी के बहुत प्रकरण देखने में आ रहे हैं । इस तरह की धोखाधड़ी से सावधान रहें। अपर कलेक्टर सृष्टि देशमुख गौड़ा ने बताया कि शिविर के साथ-साथ प्याज उत्पादन विषय पर संगोष्ठी भी आयोजित की गई। इस अवसर पर पंधाना जनपद अध्यक्ष सुमित्रा काले, एसडीएम पंधाना दिनेश सावले सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी मौजूद रहे।