खंडवा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पं. माखनलाल चतुर्वेदी हमेशा रहते थे अंग्रेज पुलिस की रडार पर…

क्रांतिदल से जुड़े रहने के दौरान क्रांतिकारियों तक पिस्टल की खेप पहुंचाने के लिए फलों की टोकरी में पिस्टल की खेप दादा के पास पहुंची। दादा ने उसे अलमारी में रखवा दी, इतने में अंग्रेज पुलिस के सर्कल इंस्पेक्टर तिवारी दल के साथ दादा के घर पहुंच गए। दादा समझ गए आज वे पकड़े जाएंगे। अंग्रेज सिपाहियों ने घर की तलाशी लेना शुरू की। दादा ने सर्कल इंस्पेक्टर तिवारी के कान में कहा मेरी मौत का सामान उस कमरे में है। एसआई तिवारी भले ही अंग्रेज पुलिस में अफसर थे, लेकिन दिल में आजादी की लौ जल रही थी। तिवारी खुद कमरे में गए और कुछ देर बाद आकर बोले चलों यहां कुछ नहीं है। तिवारी ने दादा से कहा एक घंटे बाद फिर तलाशी लेने आएंगे, दादा समझ गए और उनके जाते ही पिस्टल तय स्थान पर भिजवा दी।