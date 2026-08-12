सावन की झड़ी से खंडवा में बाढ़ जैसे हालात, भगवंत सागर के 5 गेट खोले, आबना का पुल डूबा

लगातार बारिश के कारण जिले में कई जगह बाढ़ जैसे हालात बने हुए है। भगवंत सागर सीजन में दूसरी बार ओवरफ्लो हुआ है। एक सप्ताह पूर्व हुई बारिश में भी भगवंत सागर के दो गेट खोले गए थे। सोमवार-मंगलवार की बारिश के चलते सुबह से 4 गेट एक मीटर तक खोलकर पानी छोड़ा जा रहा था। दोपहर में हालात चिंताजनक होने से पांचवां गेट भी खोलना पड़ा और कुल 416.498 क्यूमेक्स पानी छोडऩा शुरू किया गया, जिससे सुक्ता के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। राजगढ़ के अर्दला डैम भी लबालब भर गया। वहीं अच्छी बारिश के चलते इंदिरा सागर बांध का जल स्तर भी 259.08 मीटर हो गया। हालांकि बांध अब भी करीब 9 मीटर खाली है।