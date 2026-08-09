विश्व आदिवासी दिवस… खंडवा सहित मप्र, महाराष्ट्र में कोरकू समाज की अगली पीढ़ी नहीं बोल-सुन पाएगी आदिवासी कोरकू भाषा

समय के साथ कोरकू जनजाति ने अपने शिकार, संग्रहक जीवन से स्थिर जीवन अपनाया और इस प्रक्रिया में अन्य समुदायों के संपर्क में आए और इनकी भाषा में परिवर्तन नजर आने लगा। खंडवा जिले के कोरकू बोली में अब मराठी, हिंदी, उर्दू और निमाड़ी भाषा का अत्यधिक प्रभाव नजर आता है। नए शब्द इस बोली में बनने बंद हो गए हैं और नई वस्तुओं या अनुभव के लिए अन्य भाषाओं से शब्द आयात किए जा रहे हैं। उदाहरण स्वरुप जंगल में घुमंतु जंगली पशु जैसे शेर के लिए कुला या भालू के लिए बाना शब्द बनाए, पर पालतू जानवर जैसे गाय के लिए गई या बतख के लिए बदख शब्द हिंदी भाषा से लिए। इसी प्रकार जायदाद के लिए जाजातो, किसान के लिए किरसान, पैसों के लिए डामा और डॉक्टर के लिए डागदर शब्द अन्य भाषाओं से लिए गए।