ओंकारेश्वर में ओमकार पर्वत पर तेंदुओं का आतंक, आश्रम से पालतू कुत्ते को बनाया शिकार

तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में हरिओम आश्रम के संचालक एवं नगर परिषद ओंकारेश्वर के ब्रांड एंबेसडर तथा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत शिवगिरी महाराज ने बताया कि आश्रम का पालतू कुत्ता प्रतिदिन की तरह कुटिया के बाहर जंजीर से बंधा हुआ था और पास में उसके चार पिल्ले भी थे। रात करीब 1 बजे आहट सुनाई देने पर जब वे बाहर निकले तो चार तेंदुए और उनके दो शावकों को जाते हुए देखा। मौके पर पहुंचने पर कुत्ते का आधा शव पड़ा मिला, जबकि चारों पिल्ले गायब थे। उनका अनुमान है कि तेंदुए पिल्लों को भी उठाकर ले गए। जंजीर से बंधे होने के कारण कुत्ते का आधा हिस्सा वहीं छूट गया।