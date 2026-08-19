19 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

खंडवा

Khandwa News : कुत्ते का मुखौटा पहनकर कलेक्ट्रेट पहुंचा शख्स, बोला- ‘साहब बचा लो’

Unique Protest Khandwa : निगम के नेता प्रतिपक्ष राठौर ने निगम में ब​धियाकरण में लगाए भ्रष्टाचार का आरोप, लापरवाही से बढ़ी कुत्तों की संख्या और काटने की घटनाएं।
2 min read
Google source verification

खंडवा

image

Mohammad Faiz Mubarak

Aug 19, 2026

Unique Protest Khandwa

Unique Protest Khandwa (खंडवा में अनोखा प्रदर्शन Photo Source- Input)

Khandwa News : इन दिनों मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में आवारा कुत्तों की तेजी से बढ़ती संख्या और डॉग बाइट की घटनाओं ने शहरवासियों को दहशत में डाल दिया है। हालात ये हैं कि, यहां रोजाना दर्जनों लोग इन आवारा कुत्तों के काटे जाने का शिकार हो रहे हैं। इनमें अस्पताल पहुंचकर उपचार कराने वालों की संख्या में तेजी आई है। इस गंभीर मसले को लेकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई के दौरान अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला।

दरअसल, नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष मुल्लू राठौर अपने साथ एक शख्स को कुत्ते का मुखौटा पहनाकर जनसुनवाई में लेरक पहुंचे। यहां उन्होंने न सिर्फ शहर में बढ़ती आवारा कुत्तों की संख्या और निगम द्वारा कराए जा रहे बधियाकरण कार्य में कथित भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मामले की जांच कर विभाग के दोषी अशरों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।

शिकायती आवेदन में लगाए आरोप

नेता प्रतिपक्ष मुल्लू राठौर ने एडीएम के.आर बड़ोले और नगर निगम के अ​धिकारी संजय शुक्ला को ​शिकायती आवदेन दिया है। राठौर ने आरोप लगाया कि, कुत्तों के बधियाकरण के नाम पर ठेकेदार के साथ मिलीभगत कर लाखों रुपए की राशि निकाल ली गई, लेकिन जमीन पर इसकी हकीकत साफ तौर पर दिखाई दे रही है। बधियाकरण कार्य सही तरीके से नहीं होने के कारण शहर में कुत्तों की आबादी घटने की बजाए तेजी से बढ़ गई है। इससे डॉग बाइट के मामले भी भी बढ़ गए।

शहर के लोगों में डर का माहौल

आपको बता दें कि, शहरी इलाकों में आए दिन लोगों पर आवारा कुत्तों के हमले हो रहे हैं। इससे बच्चों, बुजुर्गों और राहगीरों में भय का माहौल है। उन्होंने बताया कि जिले में पिछले चार वर्षों में करीब 13 हजार 400 लोगों को कुत्तों ने काटा है। राठौर ने बधियाकरण कार्य की जांच कराने और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की।

कुर्सी पर तिरंगा डालकर बैठे अजयगढ़ CBMO, वीडियो वायरल होते ही मचा बवाल

ये भी पढ़ें
Ajaygarh CBMO

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

19 Aug 2026 10:24 am

Published on:

19 Aug 2026 10:02 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / Khandwa News : कुत्ते का मुखौटा पहनकर कलेक्ट्रेट पहुंचा शख्स, बोला- ‘साहब बचा लो’

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

तीसरा श्रावण सोमवार… भगवान ओंकारेश्वर और ममलेश्वर का नर्मदा में हुआ मिलन, पालकी में सवार होकर निकले

Shravan Somwar
खंडवा

एक दिन की कार्रवाई, फिर वहीं हाल… शहर में आवारा कुत्तों का बढ़ा आतंक

dog bite in ratlam
खंडवा

मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान… अब अधिकारी गांव में ही सुनेंगे फरियाद, खंडवा के गांधवा में लगा जनविश्वास शिविर

CM Jan Vishwas Abhiyan
खंडवा

खंडवा में शुद्ध के लिए युद्ध: नकली पनीर की आशंका में 17 किलो जब्त, 6 लाख का घी भी सीज

analog paneer
खंडवा

स्वतंत्रता दिवस पर फहराए खादी के धागों से बना राष्ट्रध्वज

जिले में खादी के राष्ट्रध्वज की डिमांड
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.