Khandwa News : कुत्ते का मुखौटा पहनकर कलेक्ट्रेट पहुंचा शख्स, बोला- ‘साहब बचा लो’

नेता प्रतिपक्ष मुल्लू राठौर ने एडीएम के.आर बड़ोले और नगर निगम के अ​धिकारी संजय शुक्ला को ​शिकायती आवदेन दिया है। राठौर ने आरोप लगाया कि, कुत्तों के बधियाकरण के नाम पर ठेकेदार के साथ मिलीभगत कर लाखों रुपए की राशि निकाल ली गई, लेकिन जमीन पर इसकी हकीकत साफ तौर पर दिखाई दे रही है। बधियाकरण कार्य सही तरीके से नहीं होने के कारण शहर में कुत्तों की आबादी घटने की बजाए तेजी से बढ़ गई है। इससे डॉग बाइट के मामले भी भी बढ़ गए।