लायंस क्लब खंडवा के वर्तमान सदस्यों पर आर्थिक अनियमितता के गंभीर आरोप

लायंस की वर्तमान कार्यकारिणी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सेवा कार्यों के साथ लायंस संविधान के विरुद्ध कार्य किए जाने को लेकर शिकायतों का दौर भी जारी है। शिकायत करने वाले कुछ सदस्यों को वर्तमान कार्यकारिणी से बाहर कर दिया गया है। जिसके चलते अब विरोध के स्वर भी मुखर होने लगे है। इस मामले में सदस्यों ने कुछ दिन पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को शिकायत की है। जिसमें दान की राशि का क्लब गतिविधियों की बजाए अन्य कार्यों जैसे, प्रचार-प्रसार, इंटरनेशनल फीस भरने, पोस्टर बैनर बनवाने जैसे कामों पर खर्च की जा रही है। दान की राशि से स्वयं के चाय नाश्ते पर भी खर्च किया जा रहा है।