संजा पर्व पर आधुनिकता की मार… खंडवा में अब नहीं गूंजते संजा माता के गीत

माना जाता है कि श्राद्ध पक्ष में मंगलमयी देवी के रूप में संजा माता अपने घर आतीं हंै, जिससे बालिकाएं, कन्याएं अच्छे वर की कामना से उनकी पूजा करती है। सखी के रूप में कन्याएं 16 दिन संजा माता की पूजा कर 16वें दिन विसर्जन करती है। इस परंपरा से अब बालिकाएं, कन्याएं दूर होती जा रही है। इसका मुख्य कारण आधुनिकता, बच्चों के हाथों में मोबाइल, बच्चों की पढ़ाई के लिए परिवार की सख्ती सहित कई कारण है। आधुनिकता के चलते किशोरियां अब गोबर से हाथ खराब नहीं करना चाहती है। यहीं कारण है कि कुछ एक परिवार जो संजा पर्व मनाते है, वह भी आर्टिफिशियल संजा से अपनी दीवार सजा रहे है।