खंडवा जनसुनवाई में फिर फूटा वृद्ध का गुस्सा, कलेक्टर के सामने हंगामा किया तो सुरक्षाकर्मियों ने बाहर निकाला

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मंगलवार को जनसुनवाई में हंगामेदार स्थिति बनी। लंबे समय से अपनी परेशानी को लेकर आ रहे वृद्ध ने जब कलेक्टर के सामने हंगामा करना शुरू किया तो उन्हें सुरक्षाकर्मियों ने पकडकऱ बाहर कर दिया। उक्त वृद्ध पूर्व में भी अपनी समस्या को लेकर जनसुनवाई में बिना शर्ट के पहुंचे थे। इस मामले में कलेक्टर द्वारा निर्देश दिए जाने के बाद भी निगम ने वृद्ध की समस्या का हल नहीं किया।