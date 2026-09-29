एल्युमिनी मीट : 50 साल बाद स्कूल लौटे शिष्यों ने गुरुओं का किया वंदन…स्कूल को दी सौगात

समारोह में पूर्व विद्यार्थी सपरिवार शामिल हुए। विद्यालय के वर्तमान छात्र-छात्राएं भी इस आयोजन के साक्षी बने। पुरानी और नई पीढ़ी एक साथ नजर आई। पूर्व छात्रों ने अपने विद्यार्थी जीवन के किस्से साझा किए। स्कूल के दिनों की यादें ताजा कीं। वहीं, सेवानिवृत्त शिक्षकों ने भी अपने पुराने शिष्यों को देखकर प्रसन्नता जताई। गुरु वंदन समारोह में पूर्व छात्रों ने शिक्षकों का चरण वंदन किया। शॉल, श्रीफल और स्मृति चिह्न भेंटकर उनका सम्मान किया। शिक्षकों ने कहा कि आधी सदी बाद भी शिष्यों का यह स्नेह और सम्मान उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। उन्होंने पूर्व विद्यार्थियों और वर्तमान छात्र-छात्राओं को जीवन में आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया।