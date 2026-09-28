सिंहस्थ 2028 से पहले ओंकारेश्वर में चुनौती बड़ी, 633 करोड़ के काम शुरू होने का इंतजार

खंडवा. सिंहस्थ के लिए चल रहे कार्यों की वर्तमान स्थिति का ग्राफ।
सिंहस्थ 2028 को लेकर तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में भी करीब 1 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए क्राउड कंट्रोल मैनेजमेंट के लिए निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। इन कामों की रफ्तार इतनी धीमी है कि समय पर काम पूरा होते नहीं दिख रहा है। विकास कार्यों के निर्माण में चल रही सुस्ती सिंहस्थ में लोगों की परेशानी का कारण बन सकती है।
सिंहस्थ 2028में क्राउड मैनेजमेंट के साथ श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 938.43 करोड़ की लागत से कुल 46 प्रोजेक्ट पूरे किए जाने है। वर्तमान में 46 में से सिर्फ 21 प्रोजेक्ट ही शुरू हो पाए हैं। कुल 46 प्रोजेक्ट में से शुरू हुए प्रोजेक्ट की संख्या 46.65 प्रतिशत है। शुरू हुए प्रोजेक्ट की कुल लागत 247.14 करोड़ रुपए है। जिन 20 के काम प्रस्तावित है उनकी लागत 633.85 करोड़ रुपए है। इसमें सबसे बड़े पांच प्रोजेक्ट ओंकारेश्वर मंदिर परिसर विस्तार 160 करोड़, ममलेश्वर मंदिर 119.70 करोड़, ओंकार सर्किट 70 करोड़, नया होटल 50 करोड़ और कुबेर भंडारी पार्किंग 38 करोड़ के शामिल है। इन प्रोजेक्ट पर काम शुरू होना बाकी है।
-ममलेश्वर सेतु झूला पुल के पास नया हाई लेवल पैदल पुल लागत 48.37 करोड़
-जेपी चौक पुरान झूला पुल के पास नया हाई लेवल पैदल पुल लागत 60.04 करोड़
-ओंकार घाट से सिद्धवरकुट तक अप्रोच रोड सहित पैलद पुल लागत 37.95 करोड़
-पुलिस वॉच टॉवर ओंकारेश्वर ब्रह्मपुरी घाट पर लागत 19.29 लाख रुपए
-ओंकारेश्वर में नए 33/11 केवी सब स्टेशन का काम लागत 1.51 करोड़ रुपए
जो काम स्वीकृत हो चुके है, वह शुरू करा दिए गए है। सभी काम तेजी से चल रहे हैं। सिंहस्थ के लिए बने विशेष पोर्टल पर रोजाना प्रोग्रेस रिपोर्ट डाली जा रही है। जहां भी एक सप्ताह में प्रोग्रेस नहीं दिखती, वहां की तुरंत मानिटरिंग की जाती है। आवश्यकता वाले 20 कार्यों का कमिश्नर स्तर पर प्रस्ताव भेजा जा चुका है। वहां से स्वीकृति आते ही शुरू करवा देंगे।
श्रद्धा शुक्ला, एडीएम, सिंहस्थ नोडल अधिकारी
बड़ी खबरेंView All
खंडवा
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग