सिंहस्थ 2028 से पहले ओंकारेश्वर में चुनौती बड़ी, 633 करोड़ के काम शुरू होने का इंतजार

सिंहस्थ 2028में क्राउड मैनेजमेंट के साथ श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 938.43 करोड़ की लागत से कुल 46 प्रोजेक्ट पूरे किए जाने है। वर्तमान में 46 में से सिर्फ 21 प्रोजेक्ट ही शुरू हो पाए हैं। कुल 46 प्रोजेक्ट में से शुरू हुए प्रोजेक्ट की संख्या 46.65 प्रतिशत है। शुरू हुए प्रोजेक्ट की कुल लागत 247.14 करोड़ रुपए है। जिन 20 के काम प्रस्तावित है उनकी लागत 633.85 करोड़ रुपए है। इसमें सबसे बड़े पांच प्रोजेक्ट ओंकारेश्वर मंदिर परिसर विस्तार 160 करोड़, ममलेश्वर मंदिर 119.70 करोड़, ओंकार सर्किट 70 करोड़, नया होटल 50 करोड़ और कुबेर भंडारी पार्किंग 38 करोड़ के शामिल है। इन प्रोजेक्ट पर काम शुरू होना बाकी है।