सिंहस्थ-2028 के विकास कार्यों में ओंकारेश्वर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाए

बैठक में कमिश्नर ने निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि ओंकारेश्वर नगर के नालों का प्रदूषित जल किसी भी स्थिति में नर्मदा नदी में जाकर ना मिले। उन्होंने नर्मदा नदी के तट पर निर्मित हो रहे नए घाटों के निर्माण कार्य समय सीमा में पूर्ण कराने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए। बैठक में कलेक्टर ने बताया कि सिंहस्थ में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के ओंकारेश्वर पहुंचने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए सभी आवश्यक निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं तथा इन कार्यों का समय-समय पर निरीक्षण भी किया जा रहा है। बैठक में उन्होंने ओंकारेश्वर में सिंहस्थ मद संचालित विभिन्न विकास कार्यों की जानकारी कमिश्नर को दी।