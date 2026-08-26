शहर में ट्रांसपोर्ट कारोबार की गतिविधियां प्रतिबंधित, निगम ने 120 को दिया नोटिस

नगर निगम ने ट्रांसपोर्ट नगर के भूखंडों को 30 वर्ष की लीज पर देने के लिए ई-निविदा आमंत्रित की है। निगम ने ई-निविदा में भाग लेने की अंतिम तिथि 2 सितंबर निर्धारित की है। निगम ने कारोबारियों से अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निविदा में भाग लेकर ट्रांसपोर्ट नगर में भूखंड लेने की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। निगम ने हाल ही में ट्रांसपोर्ट नगर के एक जी-ब्लॉक भूखंड की नीलामी के लिए भी निविदा जारी की है। जिसकी बोली जमा करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त और खोलने की तारीख 2 सितंबर निर्धारित है।