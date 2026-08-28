रक्षाबंधन विशेष… खंडवा में बहनों के लिए भाई बने प्रेरणा, बहनें देश की रक्षा में उतरीं

रक्षाबंधन पर्व पर हम बात कर रहे हैं पंधाना विस के ग्राम पिपरहट्टी निवासी तुकाराम मालवीया और लीलाबाई मालवीया के परिवार की। परिवार में दो भाई और दो बहनें है। सबसे बड़े भाई आकाश मालवीया ने सेना में जाने का सपना देखा, लेकिन माता-पिता की सेवा के लिए उसे त्याग कर अपने सपनों को बहनों के लिए बुना। आकाश ने छोटी बहन सोनू मालवीया और रानू मालवीया को सेना में जाने के लिए प्रेरित किया। दोनों को कभी घर का काम नहीं करने दिया और हमेशा देशसेवा के लिए प्रेरित करते रहे। दोनों बहनों के सेना, पुलिस के लिए फार्म भरना हो, ट्रेनिंग दिलाना हो, हर काम में खुद आगे रहे।