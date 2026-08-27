हरितक्रांति : मध्य प्रदेश में खंडवा नंबर-1, लक्ष्य से 14 % पौधे ज्यादा रोपे, दूसरे पर सिंगरौली

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के विशेष अभियान के तहत शासन ने नगर निगम को 1 लाख 23 हजार 333 पौधे लगाने का लक्ष्य दिया था। निगम ने सरकारी गैर सरकारी सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से 1 लाख 40 हजार 812 गड्ढों में पौधे रोपकर 114% लक्ष्य से 17,479 पौधे अधिक लगाए गए। इस उपलब्धि के साथ खंडवा प्रदेश के नगर निगमों की सूची में पहले स्थान पर रहा। यह रिपोर्ट 25 अगस्त की स्थिति में मेरी लाइफ पोर्टल के आंकड़े में खंडवा सबसे ऊपर है। इस अभियान का शुभारंभ महापौर अमृता अमर यादव ने किया था। पौधरोपण की गतिविधियां की लगातार मॉनीटरिंग की। अभियान का समापन नगरीय प्रशासन आयुक्त संकेत भोंडवे ने की।