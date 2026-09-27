उपलब्धि : कोचिंग बंद हुई तो शुरु किया मत्स्य पालन… अब 90 लाख रुपए का कारोबार

कोरोना ने रोजगार छीना तो सुरगांव जोशी के नंदकिशोर पटेल ने नया रास्ता तलाशा। कभी कोचिंग से हर महीने 40 हजार रुपए कमाने वाले पटेल ने महामारी के बाद मत्स्य पालन को व्यवसाय बनाया। सरकारी योजना से आर्थिक और तकनीकी मदद मिली। मेहनत और बेहतर प्रबंधन ने इस कारोबार को नई ऊंचाई दी। आज वे सालाना 70 टन मछली का उत्पादन कर रहे हैं। कारोबार का टर्नओवर 90 लाख रुपए तक पहुंच गया है। शुद्ध वार्षिक आय करीब 40 लाख रुपए है।